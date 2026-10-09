Адвокаты Кристы Пайк добиваются отмены казни после неудачной инъекции

В Теннесси Криста Пайк выжила после двух доз пентобарбитала и очнулась через неделю. Защита требует заменить смертный приговор пожизненным заключением, сообщает MIR24.TV .

Адвокаты ссылаются на Восьмую поправку к Конституции США, запрещающую жестокие и необычные наказания. По их мнению, повторная попытка казни станет умышленным истязанием. Пайк получила смертный приговор в 20 лет за убийство однокурсницы Колин Слеммер.

«Вены Кристы Пайк просто разрушились, они лопнули. Пентобарбитал, вместо того чтобы циркулировать в кровеносной системе, накапливался вокруг места инъекции и попросту сжигал руку», — более прямо объяснил в интервью австралийскому изданию ABC анестезиолог Джоэл Зиват из Университета Эмори.

После пробуждения Пайк оставалась в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения. Эксперты допускают ошибку при введении иглы или использование просроченного препарата.

Губернатор Билл Ли приостановил казни до конца года и назначил независимое расследование. Глава тюремной системы Фрэнк Страда ушел в отставку. Судья обязал сохранить доказательства.

По данным материала, казнь формально перенесли на 2027 год, инъекции пентобарбитала для Пайк запретили. Юрист и политолог Александр Бударагин считает полную замену приговора крайне сложной: прямого запрета на повторную казнь нет.

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