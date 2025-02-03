Адвокат Жорин рассказал о взрыве в «Алых парусах» прямо под своей квартирой

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что злоумышленник, который установил бомбу в вестибюле московского жилого комплекса «Алые Паруса», должен был получить пропуск для доступа в здание, сообщает Life.ru .

Адвокат является жителем комплекса, но не находился дома в момент происшествия. Он внимательно изучил информацию в чатах жильцов, стремясь выяснить подробности случившегося и узнать о пострадавших.

«Но в целом у нас консьержи достаточно бдительны. И консьержи бдительны, и камер там много везде. Конечно, и пропускной режим на территорию жилого комплекса достаточно строгий», — заявил Жорин.

Отмечается, что утреннее время, когда произошел инцидент, совпало с часами пик — люди направлялись на работу, а дети шли в школу.

Адвокат также указал на то, что существуют различные способы попасть на территорию ЖК, включая фитнес-клубы и рестораны, что потребует оформления пропусков. Он предположил, что планирование такого акта терроризма требовало значительной подготовки со стороны преступника и его сообщников.