Адвокат Старостенко потребовал освободить владельца обрушившегося ТЦ

сегодня в 19:11

Адвокат Евгений Старостенко заявил, что арест владельца торгового центра Сергея Туркова после обрушения здания в Новосибирске 21 января, в результате которого погиб человек , не имеет фактических оснований, сообщает Om1 Новосибирск .

Защита Туркова намерена обжаловать решение суда о его аресте. По словам адвоката, заключение под стражу является преждевременным и не подкреплено достаточными доказательствами.

«Ему нечего делать в СИЗО», — пояснил Старостенко.

Он подчеркнул, что считает меру пресечения чрезмерной и будет добиваться освобождения своего подзащитного.

По данным следствия, 21 января в здании на улице Наумова произошло обрушение кровли второго этажа, где находился сетевой продуктовый магазин. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы.

