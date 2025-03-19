Адвокат: белорусские силовики сломали ребра и позвоночник Останину при задержании

Адвокат комика Артемия Останина в суде заявил, что юмористу белорусские силовики якобы сломали ребра и позвоночник во время задержания, сообщает Mash .

Он добавил, что из-за травм у него начались проблемы с легкими.

Следователи попросили суд арестовать Останина на два месяца, а прокуратура выступила против отправки в СИЗО.

На выступлении в Москве Останин позволил себе шутку в адрес ветерана спецоперации, который потерял ногу, подорвавшись на мине. Также комик враждебно высказался в адрес людей, получивших увечья и являющихся инвалидами. Стендапер назвал коляску «культяповозкой», а ветерана СВО — «чуваком».

Общественники из движения «Зов народа» потребовали проверить юмориста после его «шуток». Останина задержали при пересечении границы РФ с Белоруссией и доставили в Москву.