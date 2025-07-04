Администрация Сергиева Посадага координирует устранение последствий падения БПЛА

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4 июля рано утром Сергиево-Посадский округ подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка. Также в целях безопасности было отключено ещё несколько ТП. Без электричества остались порядка 300 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба, у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.

Распоряжением главы округа Оксаны Ерохановой был создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. На место прибыл министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, работают оперативные службы.

Были изменены схемы движения общественного транспорта и скорректирована работа медицинских учреждений.

В ходе проведения работ специалисты компании «Россети Московский регион» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок, д. Афанасово. Холодное водоснабжение, прервавшееся из=за отсутствия электроэнергии, также возобновлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.