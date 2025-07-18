Администрация Орехово-Зуевского округа объяснила причину подтопления СНТ «Восход»

Жители СНТ «Восход» пожаловались в Сети, что их населенный пункт затопило водой. В некоторых участках глубина подтоплений составляет порядка 60 сантиметров. Соответствующие фото и видео опубликовал SHOT , а местная администрация объяснила, почему вода затопила территорию.

По данным администрации, в СНТ проживают около 70 человек. Из 200 участков примерно 30 оказались под водой после сильных дождей, которые шли с 15 по 17 июля.

Затопление случилось из-за того, что строители трассы М-12 сделали дренажную канаву для отвода воды с дороги и соединили ее с канавой поселка. Они обещали председателю поселка почистить общую дренажную систему, но так этого и не сделали. Когда пошли сильные дожди, заиленные канавы не смогли справиться с потоком воды, и участки затопило.

«Ранее также происходили подтопления, но меньшего масштаба, и вода сходила самостоятельно. После обращения председателя СНТ в Верейский территориальный отдел был организован выезд представителей администрации, проведен осмотр территории», — говорится в сообщении администрации.

На данный момент на место направлена техника МБУ «Орехово-Зуевский комбинат благоустройства» для проведения работ по расчистке и углублению канавы в СНТ, что приведет к отводу воды с участков садоводов.