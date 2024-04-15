Администратору ПВЗ Ozon прострелили лицо в Петербурге

В Петербурге мужчина стрелял в лицо администратору пункта выдачи Ozon

В Санкт-Петербурге местный житель открыл стрельбу в пункте выдачи интернет-заказов компании Ozon. Петербуржец выстрелил в лицо администратору ПВЗ, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось воскресным вечером, 14 апреля. После стрельбы на место подоспели полицейские, которые задержали 42-летнего мужчину и 25-летнего администратора пункта выдачи.

В отношении задержанных составили протоколы о хулиганстве. Обоих мужчин определили в изолятор.

Предварительно, стрелок открыл огонь после словесного конфликта. Подозреваемый выстрелил в лицо администратору ПВЗ, используя аэрозольный пистолет.

Предполагаемый стрелок ранее уже был судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.