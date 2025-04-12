Административное здание загорелось на востоке Москвы
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Пожарные Москвы ликвидируют возгорание в административном здании на востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
Возгорание произошло на 5-й Парковой, д. 54, стр. 2. Горит обрешетник кровли двухэтажного этажного здания.
Со слов администрации помещения, люди покинули самостоятельно, в здании никого нет.
Пожарные расчеты проводят работы по тушению возгорания. На месте ЧП находятся 25 спасателей и 6 единиц техники.