Административное здание загорелось на востоке Москвы

Пожарные Москвы ликвидируют возгорание в административном здании на востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло на 5-й Парковой, д. 54, стр. 2. Горит обрешетник кровли двухэтажного этажного здания.

Со слов администрации помещения, люди покинули самостоятельно, в здании никого нет.

Пожарные расчеты проводят работы по тушению возгорания. На месте ЧП находятся 25 спасателей и 6 единиц техники.