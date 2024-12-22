Абьюзер из Сочи выколол глаза, поломал ребра и руку бывшей девушке

Мужчина-абьюзер из Сочи нанес телесные повреждения своей бывшей девушке. С помощью автомобильного ключа он выколол ей глаз, а также поломал ребра и руку, сообщает Kub Mash .

Николай А. встречался с Ксенией около шести месяцев. Вместе влюбленные посещали церковь, ездили на отдых.

Мужчина казался Ксении идеальным. Однако однажды он поднял на нее руку. Они расстались, а затем сошлись снова.

Потом Николай А. поднял руку на Ксению во второй раз. Ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

Однако «хода» делу не дали. Мужчина начал угрожать ей то облить кислотой, то нанести увечья, то усадить на инвалидное кресло.

Подруга Ксении, к которой женщина пришла жить вместе с 12-летним ребенком, рассказала, что Николай А. в 05:00, одевшись в халат и маску, проник в ее жилище. Пока бывшая девушка спала, он на нее напал и начал наносить удары.

Николай А. повредил Ксении лоб, челюсть, сломал руку. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Открыто уголовное дело о покушении на убийство.