«А ее тут уже кто-то кушает»: москвичка купила конфеты с червями в «Пятерочке»

сегодня в 16:52

Жительница Москвы обнаружила червей в конфетах, купленных в магазине «Пятерочка»

Жительница российской столицы обнаружила червей в конфетах, которые женщина приобрела в сети магазинов «Пятерочка», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Конфеты были куплены около недели назад в одном из магазинов на Федеративном проспекте. На опубликованных кадрах видно, как по открытой шоколадной конфете ползает маленький белый червяк.

«Открываю конфету, а ее уже кто-то кушает, выползло чучело. Вообще расхотелось сладкого», — комментирует происходящее покупательница.

По словам женщины, накануне вечером она решила полакомиться купленными конфетами «Маска», развернула батончик и обнаружила под фантиком червя. Покупательница намерена обратиться с жалобой в магазин.