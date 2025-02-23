«А ее тут уже кто-то кушает»: москвичка купила конфеты с червями в «Пятерочке»
Жительница Москвы обнаружила червей в конфетах, купленных в магазине «Пятерочка»
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Жительница российской столицы обнаружила червей в конфетах, которые женщина приобрела в сети магазинов «Пятерочка», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Конфеты были куплены около недели назад в одном из магазинов на Федеративном проспекте. На опубликованных кадрах видно, как по открытой шоколадной конфете ползает маленький белый червяк.
«Открываю конфету, а ее уже кто-то кушает, выползло чучело. Вообще расхотелось сладкого», — комментирует происходящее покупательница.
По словам женщины, накануне вечером она решила полакомиться купленными конфетами «Маска», развернула батончик и обнаружила под фантиком червя. Покупательница намерена обратиться с жалобой в магазин.