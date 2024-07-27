9 человек погибли в Израиле при обстреле Голанских высот со стороны Ливана

СМИ: в Израиле при обстреле со стороны Ливана 9 человек погибли, более 30 ранены

В Израиле зафиксировано новое обострение арабо-израильского конфликта, в ходе которого уже погибли 9 человек, еще 30 получили ранения, сообщает «Царьград» .

По данным СМИ, ливанская «Хезболла» нанесла ракетный удар по деревне Мадждал-Шамсу на Голанских высотах. Снаряды разорвались в районе местного стадиона, где находились дети. Большинство пострадавших и погибших — это подростки.

Военный кабинет Израиля уже начал консультации по факту случившегося. Предполагается, что в ближайшее время в страну может произойти и наземное вторжение.

Если Израиль решится атаковать Ливан, то это военное вторжение станет вторым за последний год.