83-летний мужчина упал в яму с кипятком в Петербурге
Фото - © Telegram-канал Mash
83-летний мужчина обжег ноги, упав в яму с кипятком на улице Стойкости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Инцидент случился во время проведения плановых работ теплосети в Кировском районе. Мужчина сам пробрался за ограждение и свалился в шурф с кипятком.
Из-за этого у пенсионера обварились ноги. Его доставили в НИИ имени Джанелидзе, где ему помогли врачи.
У пенсионера диагностировали ожог ступни ноги третьей степени.
На опубликованном фото видно, что зона с кипятком была огорожена. На месте происшествия работают сотрудники теплокомпании.
