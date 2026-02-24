сегодня в 18:25

83-летний мужчина упал в яму с кипятком в Петербурге

83-летний мужчина обжег ноги, упав в яму с кипятком на улице Стойкости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает « Mash на Мойке ».

Инцидент случился во время проведения плановых работ теплосети в Кировском районе. Мужчина сам пробрался за ограждение и свалился в шурф с кипятком.

Из-за этого у пенсионера обварились ноги. Его доставили в НИИ имени Джанелидзе, где ему помогли врачи.

У пенсионера диагностировали ожог ступни ноги третьей степени.

На опубликованном фото видно, что зона с кипятком была огорожена. На месте происшествия работают сотрудники теплокомпании.

