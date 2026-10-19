8 собак породы ши-тцу погибли в пожаре в московской квартире

Пожар вспыхнул в 1-м Стрелецком переулке города Москвы. В квартире находились 12 собак породы ши-тцу, восемь из них погибли — питомцы отравились угарным газом, сообщает «МК: срочные новости» .

Хозяйка включила пылесос, после чего в квартире вспыхнула розетка. Женщина на протяжении 15 лет занималась разведением ши-тцу, поэтому с ней жило такое количество собак.

Животным было от 4 месяцев до 11 лет. Хозяйка кинулась спасать питомцев, но большинство из них от страха спрятались в труднодоступных местах. Ей удалось спасти только четырех собак.

По информации департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, информация о пожаре поступила 18 октября в 20:31. В квартире горели вещи и мебель. В 21:02 пожар ликвидировали, среди людей пострадавших нет.

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