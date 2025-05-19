8 подростков готовили нападения на полицейских 9 мая в Ставропольском крае

В Ставропольском крае сотрудники Следственного комитета провели задержание девяти членов террористической организации. Они готовили нападение на полицейских 9 мая на территории региона, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сотрудники Следкома открыли уголовные дела против девяти жителей Андроповского округа Ставропольского края. Среди них восемь несовершеннолетних.

Одного человека подозревают в участии в деятельности террористической организации, а также вовлечении в участие в такой деятельности. Остальных подозревают только в участии в деятельности террористической организации.

Одного из задержанных пригласили вступить в террористическую организацию через мессенджер. В 2024 году он сделал это, произнеся присягу. Целью было дальнейшее совершение преступлений.

Один из фигурантов уговорил присоединиться к террористической организации родственника, а также других семерых сверстников. Им было от 14 до 16 лет.

Силовики выяснили, что задержанные 9 мая собирались совершить атаки на работников полиции во время празднования Дня Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Воплотить в жизнь планы не удалось, поскольку подозреваемых задержали и заключили под стражу.

Следком опубликовал видео допроса, на котором показано, что фигуранты дела сотрудничают со следствием. Один из подозреваемых признал вину. Остальные рассказали сотрудникам СК РФ подробности работы на террористическую организацию.

Так, один из задержанных поделился, что некий парень позвал его в секретный чат в мессенджер. Там он узнал об организации и дал присягу.

Другой фигурант рассказал, что для вступления в организацию нужно было произнести некоторые слова. Только через время он узнал, куда именно вступил.

Еще один фигурант поделился, что полтора года назад его брат начал поддерживать организацию. Он убедил парня тоже начать ее поддерживать.

«Свою вину признаю», — сказал он.