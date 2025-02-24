8 человек спасли после ДТП за сутки в Подмосковье

В течение последних суток в Подмосковье произошли 4 разные аварии, в которых спасли сразу 8 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области.

Предварительно известно, что сотрудников чрезвычайного ведомства Подмосковья привлекали к ликвидации последствий 4 ДТП в регионе, были спасены 8 человек.

Других подробностей о случившихся происшествиях пока не сообщается. Информация уточняется.

Известно также, что за сутки сотрудники МЧС РФ по Московской области привлекались к тушению 45 техногенных пожаров. В результате этих происшествий спасли одного человека.