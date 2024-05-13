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8 автомобилей повреждены на парковке в Белгороде после взрыва дрона ВСУ

Украинские военные в понедельник днем атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался. В результате взрыва никто не пострадал, осколками посечены 8 легковых автомобилей.

Второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. В результате произошедшего пострадавших нет.

Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы.