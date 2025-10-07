78-летняя звезда сериалов «Кухня» и «Папины дочки» Санько сломала позвоночник

78-летняя актриса, снимавшаяся в сериалах «Кухня» и «Папины дочки. Новые», Ела Санько сломала позвоночник. Она упала дома, после чего столкнулась с сильной болью в области поясницы и груди, сообщает SHOT .

Санько пошла в больницу на следующий день после падения. Врачи поставили диагноз — закрытый перелом поясничного позвонка.

Артистке нельзя будет получать физические нагрузки в течение двух месяцев. После этого ей необходимо будет посещать занятия по лечебной физической культуре.

Санько часто снимается в популярных российских сериалах. Она играла во «Внутри убийцы», «13 клинической. Начало», «Папиных дочках. Новые». Помимо этого, женщина играла в «Кухне» и «Монастыре». Суммарно в ее фильмографии около 200 работ.

