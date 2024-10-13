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7 человек пострадали из-за рухнувшего пола при съемках фильма под Петербургом

Пол декоративного вагона рухнул во время съемок фильма «Василий Теркин». Инцидент произошел в Ленинградской области. В результате ЧП пострадали семь человек, сообщает Baza .

На место вызвали скорую помощь. Пострадавших доставили в больницу. Медики отметили, что несколько человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет SHOT, в ЧП пострадал и режиссер фильма Карен Геворкян.

«Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой», — поделился режиссер.

Он добавил, что сам не сильно пострадал.