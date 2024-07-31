сегодня в 11:04

60 сотрудников TikTok отравились едой в столовой в главном офисе в Сингапуре

В главном офисе TikTok в Сингапуре зафиксировали массовое отравление. Пострадали 60 человек, из них 57 попали в больницы, сообщает Mash.

У пострадавших диагностировали боль в животе, рвоту, температуру в 38 градусов, бледность и холодный пот. Врачи взяли все необходимые анализы, после чего у пациентов выявили гастроэнтерит.

Пациенты заразились в офисной столовой, которую на данный момент обследуют специалисты. По предварительным данным, в еде находилась кишечная палочка.

Местные блогеры предполагают, что в произошедшем могут быть замешаны американские спецслужбы.