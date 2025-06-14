60 человек погибли при обрушении здания после удара Израиля по Ирану
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Обрушение здания произошло после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану. В результате ЧП погибли 60 человек, сообщает Baza.
По данным иранского государственного ТВ, ЧП произошло в городе Шахид Чамран. Известно, что среди погибших 20 детей.
На опубликованных кадрах видно, как экстренные службы работают на месте происшествия. Специалисты с собаками ведут поиски пострадавших, которые могут находиться под завалами.
Израиль начал операцию против Ирана ночью 13 июня. В ответ Иран нанес удары ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.