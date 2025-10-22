сегодня в 08:16

6 человек пострадали в жестком попутном ДТП в Казани

22 октября около 00:53 Lada Priora врезалась в Toyota Camry на Горьковском шоссе в Казани в Республике Татарстан. Шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Водитель Lada Priora не соблюдал дистанцию и превысил скорость. В результате врезался в Toyota Camry, которая ехала в попутном направлении.

Суммарно пострадали шесть человек. Двое из них — водитель и пассажир Toyota Camry.

В Lada Priora были травмированы один водитель и три пассажира. На место прибыла скорая помощь. Всех пострадавших отвезли в больницу.

Оба автомобиля получили сильный урон — у них повреждены передние части кузова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.