56-летний мужчина изнасиловал дочь своих знакомых прямо в их квартире в Москве Происшествия сегодня в 13:22

В столице 56-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера против дочери своих знакомых в их же квартире. Инцидент произошел 4 октября, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.