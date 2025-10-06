56-летний мужчина изнасиловал дочь своих знакомых прямо в их квартире в Москве
Фото - © Медиасток.рф
В столице 56-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера против дочери своих знакомых в их же квартире. Инцидент произошел 4 октября, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Действия мужчины пресекла мать девочки. После этого она обратилась в правоохранительные органы.
Сотрудники московского Следкома задержали злоумышленника. Ему предъявили обвинение.
Расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Позднее мужчине изберут меру пресечения в суде.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.