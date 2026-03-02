сегодня в 12:54

555 иранцев погибли в результате ударов США и Израиля

По меньшей мере 555 жителей Ирана погибли после атак, проведенных военными США и Израиля с 28 февраля, сообщает ТАСС .

Об это написало агентство Fars со ссылкой на иранский Красный Полумесяц.

В заявлении учреждения указано, что 131 район Ирана пострадал в результате недавних американских и израильских атак. Медики не прекращали операции по оказанию помощи, транспортировке и предоставлению медпомощи.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства.

