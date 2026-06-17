55 ударов ножом и монтировкой: россиянка забила до смерти сожителя

Суд в Амурской области вынес приговор женщине, которая во время пьяной ссоры нанесла сожителю 55 ударов ножом и монтировкой, сообщает Telegram-канал «Благовещенск № 1» .

По данным следствия, все произошло еще в октябре. Пара устроила застолье с алкоголем, но внезапно между ними вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина и женщина посыпали друг на друга оскорбления.

В ходе ссоры жительница Свободного не выдержала и схватила нож и металлическую монтировку. После этого она набросилась на 61-летнего сожителя, 55 раз ударив его ножом и металлической монтировкой по голове, рукам и бедру.

Мужчину госпитализировали, но на следующий день он скончался от полученных травм. Женщину задержали, но во время допроса она несколько раз меняла показания. Сначала задержанная заявила, что сожитель сам упал. Затем она призналась, что убивать не хотела, а лишь пыталась прекратить его оскорбления.

Известно, что женщину ранее уже судили за то, что она покалечила этого же самого мужчину. В этот раз суд назначил ей 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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