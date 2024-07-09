5 человек похитили мужчину в Домодедове. Полицейским пришлось открыть огонь

Пятеро человек избили и похитили мужчину недалеко от села Ям в Домодедове, полицейским пришлось открыть огонь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

9 июля на 32 км трассы М-4 «Дон» несколько человек избили мужчину и увезли его на автомобиле. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место преступления.

Правоохранители выяснили, что на мужчину 1989 года рождения напали пятеро граждан в возрасте от 19 до 32 лет. При задержании правонарушители оказали активное сопротивление, отказавшись выполнить законные требования сотрудников полиции.

В ответ на агрессивное поведение правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Было произведено два предупредительных выстрела в воздух. Пострадавших нет. Преступников доставили в территориальный отдел.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.