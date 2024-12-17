5 человек погибли на ж/д в Московском регионе за один вечер

В минувший понедельник в Московском регионе был зафиксирован печальный рекорд по количеству жертв железнодорожных происшествий. В Москве два человека погибли под колесами поезда, еще трое — в области, сообщает сайт MK.Ru .

В столице ЧП возникли в 20:00 рядом с железнодорожной станцией Выхино на Казанском направлении, а также около 0:35 у платформы Яуза на Ярославском направлении.

В Московской области несколько людей стали жертвами поездов из-за своей неосторожности. Это произошло в 21:30 недалеко от станции Загорново на Казанском направлении, в 21:40 у платформы Валентиновка на Ярославском направлении (ответвление на Монино), а также в 1:10 в районе платформы Малые Вяземы на Белорусском направлении.

Все погибшие — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.