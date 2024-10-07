41-летняя спортсменка из РФ погибла на турнире по триатлону в Барселоне

41-летняя спортсменка из России Елена Смирнова погибла во время турнира по триатлону, который проходил в Барселоне, сообщает SHOT .

Атлетка вышла на старт заплыва на 3,86 км. Во время прохождения дистанции она начала тонуть. Спасатели вытащили Елену из воды и доставили в больницу. Медики не смогли ее спасти.

Правоохранители Испании проводят расследование. После вскрытия они смогут определить точную причину смерти Смирновой. Тело спортсменки остается в Испании. Родственники хотят, чтобы его как можно скорее доставили в Россию.

Погибшая жила в Санкт-Петербурге. Она считалась опытной спортсменкой, участвовала в различных соревнованиях на протяжении 4 лет. После заплыва Смирновой предстояло проехать 180 км на велосипеде и пробежать марафонскую дистанцию в 41,195 км.

Ранее 55-летний российский турист умер на курорте в Турции. Ему стало плохо во время отдыха на побережье.