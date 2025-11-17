40 минут не могли попасть в вену: жительница Кубани обвинила врачей в смерти сына

Трехнедельный ребенок погиб в больнице Краснодарского края. Его мать обвиняет во всем врачей, которые несколько часов не могли оказать помощь младенцу, сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Как утверждает 36-летняя Марика из станицы Каневская, это была ее первая беременность, которая протекала хорошо. Малыш появился на свет в частной клинике Краснодара 28 декабря 2024 года. Мать и ребенка благополучно выписали.

19 января младенцу стало плохо: его вырвало, а цвет кожи изменился. Родители отвезли малыша в ближайшее детское приемное отделение больницы. По словам матери, врачи вызвали взрослого реаниматолога, но тот не стал проводить лечение, сказав, что «ребенок сам дышит».

Других профессиональных медиков, как утверждает Марика, в больнице не было из-за выходного дня. Спустя два часа уговоров ребенка все-таки перевели в реанимацию. По словам матери, персонал больницы даже не мог установить катетер. На тот момент малыш уже задыхался.

Также Марика заявила, что младенцу неправильно установили дыхательные трубки. Между тем его кожа стала желто-зеленой. Родителям пришлось самим вызывать санавиацию, договариваясь в Минздраве через знакомых. Прибывшие на место медики из Краснодара подтвердили, что дыхательные трубки установлены неправильно.

Врачи санавиации стабилизировали состояние ребенка, но было поздно — перевозить в Краснодар его было нельзя. Ночью малышу стало хуже, а утром он скончался. Он прожил всего 22 дня.

Официальная причина смерти — поздний неонатальный сепсис, полиорганная недостаточность и отек мозга. После похорон малыша женщина обратилась в полицию и СК, пожаловавшись на врачей больницы, куда она привезла ребенка. Было возбуждено уголовное дело.

