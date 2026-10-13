4 мужчин изнасиловали знакомого, запытали и подвесили на кране в Петербурге

В Пушкине в Санкт-Петербурге четверо мужчин до смерти запытали знакомого и подвесили его на строительном кране в ангаре. Перед расправой жертва злоумышленников подверглась сексуальному насилию, сообщает «Mash на Мойке» .

По данным следствия, все началось 10 октября в Баболовском парке, где двое приятелей совершили насильственные действия в отношении потерпевшего. Позднее компания, выросшая до четырех человек, перебралась в квартиру на Парковой. Там мужчину били руками и ногами, после чего силой затащили на заднее сиденье автомобиля и вывезли в ангар.

В ангаре издевательства не прекратились: потерпевшего вновь избили, а потом подвесили на кран-балке. Тело погибшего обнаружили на территории автосервиса на Саперной. Найти его удалось после звонка охранника, который рассказал о четырех подозрительных людях, волокущих пятого.

На данный момент подозреваемые в совершении преступления задержаны, им от 34 до 39 лет. Фигурантам дела предъявили обвинения по статьям об убийстве группой лиц и насильственных действиях сексуального характера.

По предварительным данным, мотивом могло стать то, что погибший ранее якобы ранил одного из родственников подозреваемых. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

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