сегодня в 07:51

4 человека убили во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии

В американском городе Стоктон произошла массовая стрельба на детском празднике, в результате четыре человека погибли, 14 были ранены, сообщает SHOT .

Стрелять начали около часа назад. Как рассказали местные власти, неизвестный открыл прицельный огонь по посетителям кафе, в котором проходил детский праздник.

Скорее всего, количество погибших может увеличиться. Точные причины начавшейся стрельбы пока неизвестны.

Представитель шерифа подчеркнула, что это может быть преднамеренное нападение. Среди жертв и пострадавших преступника есть и дети.

