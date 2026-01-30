4 человека погибли при столкновении санитарного авто с легковушкой в Прикамье

Четыре человека погибли при столкновении санитарного автомобиля и легковой машины. ДТП произошло на автодороге Карагай — Кудымкар рядом с поселком Степаново в Пермском крае. Об этом сообщает « 112 ».

Машина скорой помощи транспортировала 4 пациентов на процедуры. Трое больных и водитель погибли в аварии. Еще один пациент и водитель легковушки были травмированы, их увезли в больницу.

На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

У легковой машины сильно пострадала передняя часть. Левое колесо рядом с дверью водителя вывернуло. В результате столкновения две полосы дороги оказались перекрыты.

