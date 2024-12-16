39-летняя жительница Подмосковья закашляла кровью из-за оральных контрацептивов

В Сергиевом Посаде 39-летняя женщина приняла оральный контрацептив без назначения врача и едва не умерла. Она начала кашлять кровью из-за запущенной пневмонии, вызванной приемом препарата, сообщает Mash .

Россиянке стало плохо спустя несколько недель после начала приема оральных контрацептивов. Когда состояние ухудшилось, женщина решила заняться самолечением. Вскоре у нее начались сильные боли в груди, а в мокроте стала появляться кровь. Тогда жительница Подмосковья решила посетить врачей.

Медики заявили, что у женщины — тромбоэмболия легочной артерии, из-за чего у нее и началось воспаление легких. По имеющейся информации, недуг вызвала комбинированная оральная контрацепция, которую пациентка начала принимать без консультаций с гинекологом и по собственной схеме. Из-за этого у женщины началась сильная пневмония и образовался тромб.

Подмосковные врачи растворили тромб пострадавшей и вылечили пневмонию. Вылеченной пациентке также назначили контрацептивы, но в этот раз уже по рецепту квалифицированного специалиста.