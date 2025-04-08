33-летний офицер в Краснодаре застрелился в служебном автомобиле

Начальник дежурной части полиции покончил с собой в Краснодаре

Вечером 8 апреля 33-летний офицер был обнаружен в служебном автомобиле недалеко от здания УМВД по Центральному округу с огнестрельным ранением.

Согласно предварительным данным, мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку. В сообщении указывается, что причиной суицида могли стать крупные финансовые проблемы, связанные с проигрышами в азартных играх. На момент происшествия сотрудник находился на рабочей смене.

На месте инцидента, в районе пересечения улиц Кутузова и Новокузнечной, временно ограничили движение, где работали сотрудники ДПС. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю подтвердили факт самоубийства и начали служебную проверку.