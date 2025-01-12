30-летний оператор башенного крана умер в кабине во время работы в Москве

В Москве на улице Большая Черемушкинская во время работы на башенном кране внутри кабины умер 30-летний оператор, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что молодой мужчина резко почувствовал себя плохо, когда находился на высоте более 30 метров. В какой-то момент он потерял сознание и скончался прямо в кабине башенного крана. Коллеги погибшего вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели готовятся спустить тело умершего работника с высоты. Для этого им нужно дождаться следователей, которые едут на место происшествия.

Что стало причиной смерти 30-летнего мужчины, пока неизвестно. Это будет известно только после проведения специальной экспертизы.