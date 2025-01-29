30 человек погибли в давке во время фестиваля Кумбха Мела в Индии

30 человек погибли и 60 пострадали в результате давки на крупнейшем индуистском фестивале в Индии, сообщает РИА Новости .

Трагедия произошла во время фестиваля Кумбха Мела в городе Праяградж.

На опубликованных кадрах видно, как в ходе мероприятия из-за большого скопления участников образовалась давка. Полицейские пытались управлять толпой с помощью заграждений, но безуспешно.

Фестиваль Кумбха Мела проводится раз в 12 лет. В это время последователи индуизма собираются у священной реки, чтобы совершить омовение. Город Праяградж находится в месте слияния рек Ганг и Ямуна.

В текущем году за 45 дней фестиваль могут посетить около 450 млн человек. На Кумбха Меле часто бывает многолюдно, что может привести к давке. Так, в 1954 году в результате давки погибли от 800 до 1 тыс. человек.