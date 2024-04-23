3 ребенка залезли в шкаф от огня и погибли при пожаре в частном доме в Бурятии
МЧС: в Бурятии при пожаре в частном доме погибли 3 ребенка
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В Бурятии в селе Тресковое сгорел жилой дом, в результате пожара погибли трое детей — 1 года, 2 и 4 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.
Прибывшим на место пожарным очевидцы сообщили, что внутри дома были дети. Ребят обнаружили в шкафу в задымленном помещении — там они пытались спрятаться от огня. Их спасти не удалось.
Родители малышей находились по соседству — некому было предупредить трагедию.
Пожар полностью потушили на 39 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли 8 специалистов и 3 единицы спецтехники. Работы по проливке конструкций завершены.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС РФ.