3 ребенка залезли в шкаф от огня и погибли при пожаре в частном доме в Бурятии

МЧС: в Бурятии при пожаре в частном доме погибли 3 ребенка

В Бурятии в селе Тресковое сгорел жилой дом, в результате пожара погибли трое детей — 1 года, 2 и 4 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Прибывшим на место пожарным очевидцы сообщили, что внутри дома были дети. Ребят обнаружили в шкафу в задымленном помещении — там они пытались спрятаться от огня. Их спасти не удалось.

Родители малышей находились по соседству — некому было предупредить трагедию.

Пожар полностью потушили на 39 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли 8 специалистов и 3 единицы спецтехники. Работы по проливке конструкций завершены.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС РФ.