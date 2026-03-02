3 полицейских погибли в Москве от дистанционной детонации взрывных устройств

На днях и в конце 2025 года люди, которые находились под влиянием украинских преступников, унесли жизни трех сотрудников столичной полиции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что мобильная связь, социальные сети и мессенджеры активно используются украинскими спецслужбами, чтобы вербовать россиян для совершения различных преступлений.

По ее словам, если через мессенджер или звонок человеку предлагают быстрый заработок, угрожают или требуют выполнить различные действия, то следует отнестись критически к данной информации. Подработка, которая кажется на первый взгляд хорошо оплачиваемой и безобидной, может обернуться для человека фатальными последствиями.

О всех таких звонках и предложениях следует сразу же сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильных — 102).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.