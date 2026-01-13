3 погибших и 21 пострадавший: за новогодние праздники в Крыму произошло 19 ДТП

В период новогодних праздников на дорогах Крыма зарегистрировали 19 дорожно-транспортных происшествий. По информации, озвученной начальником отдела ДПС управления Госавтоинспекции МВД по РК Сергеем Добровичаном в эфире телеканала «Крым 24» , жертвами этих происшествий стали 3 человека, пострадал 21, в том числе двое несовершеннолетних.

«На сегодняшний день Госавтоинспекция может подвести итоги проведенных праздников, где по сравнению с прошлым годом у нас произошло снижение дорожно-транспортных происшествий», — отметил он.

Главными факторами, спровоцировавшими большинство аварий, стали нарушения правил дорожного движения, в частности, наезды на пешеходов и выезд на встречную полосу. Отдельное внимание было уделено двум случаям в Ялте, когда водители сбили пешеходов на нерегулируемых переходах, и происшествию в Белогорском районе, где пешеход скончался на месте после перехода дороги в неположенном месте.

Кроме того, в Кировском районе произошло ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, водитель был госпитализирован, однако в тот же день умер в больнице, уточнил Добровичан.

