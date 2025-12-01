3 погибли, 1 выжила: заведенное в гараже авто привело к трагедии в Ленобласти

сегодня в 16:45

Тела девочки и двух мужчин нашли в салоне машины в гараже под Приморском

Трупы двух мужчин и девочки-подростка обнаружили в поселке Камышовка Приморского городского поселения Выборгского района Ленобласти. Они до смерти надышались выхлопными газами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Тела нашли в автомобиле, который стоял в гараже. Инцидент произошел 29 ноября, но о нем сообщили в понедельник.

В трагедии выжила еще одна несовершеннолетняя. Ее в тяжелом состоянии из-за токсичного действия двуокиси углерода забрали в больницу.

На место происшествия сразу после получения информации выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Будут проведены экспертизы. По их итогам выяснят причины инцидента.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.