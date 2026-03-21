3 человека пострадали в перевернувшемся автомобиле в Ставропольском крае

На 28 км автодороги Урожайное-Турксад-Арзгир в Ставропольском крае машина съехала в кювет и перевернулась, пострадали три человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Предварительно, ДТП произошло 20 марта примерно в 09:50. Водитель за рулем ВАЗ 21140 двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением авто, поэтому съехал в кювет и опрокинулся.

В результате дорожной аварии водитель и два пассажира сами обратились за медпомощью в ЦРБ с. Левокумского.

В салоне машины был двухлетний ребенок, которого перевозили без детского удерживающегося устройства. В отношении водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

За рулем во время ДТП находился житель села Приозерского, его стаж вождения — 19 лет. Злостным нарушителем ПДД мужчина не является. По факту аварии начата проверка.

