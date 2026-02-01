сегодня в 08:20

3 человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии

Этой ночью произошел пожар в гостевом доме в урочище Бабик Бейского района Хакасии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

К моменту приезда пожарных дом уничтожен огнем полностью. Его площадь составляла 72 кв. м.

Из-за ЧП был травмирован один мужчина 2005 года рождения. Также троих погибших мужчин нашли при разборе завалов дома.

Дознаватели МЧС РФ работают над установлением причин возгорания.

Ранее во Владивостоке при пожаре на мебельной фабрике погиб человек. Огонь охватил площадь около 1 тыс. «квадратов».

