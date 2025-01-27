29 сотрудников МЧС тушат пожар на западе Москвы

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В Москве на улице Рябиновая, 32 возник пожар, который в настоящее время тушат 29 человек личного состава, об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.

Предварительно установлено, что на первом этаже в трехэтажном здании горят строительные материалы и пенопласт. 29 сотрудников МЧС задействовали шесть единиц техники в ликвидации горения.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Работы по ликвидации огня продолжаются.

Из-за чего начался пожар, также неизвестно.