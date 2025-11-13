2,9 балла: ночью в Кузбассе произошло землетрясение
В районе поселка Верх-Теш в Калтане произошло землятресение магнитудой 2,7 балла
В ночь с 12 на 13 ноября было зафиксировано землетрясение в районе поселка Верх-Теш в Калтане, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
Магнитуда землетрясения достигла значения 2,7.
В эпицентре интенсивность подземных толчков оценивается в 2,9 балла по шкале MSK64.
Землетрясение было естественного характера.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.