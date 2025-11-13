2,9 балла: ночью в Кузбассе произошло землетрясение

В ночь с 12 на 13 ноября было зафиксировано землетрясение в районе поселка Верх-Теш в Калтане, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».