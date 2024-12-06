250 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

сегодня в 14:37

Российские солдаты ликвидировали 250 боевиков ВСУ в Курской области за сутки. Разгром группировки противника в приграничном регионе РФ продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Еще за сутки выведена из строя боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины ВСУ. Также уничтожены пять автомобилей противника.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ утратили 38,4 тыс. боевиков, 232 танка, 169 БМП. Также были уничтожены 11 HIMARS, 308 арторудий, 72 станций РЭБ противника и других вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Он заменил на посту бывшего главу региона Алексея Смирнова.