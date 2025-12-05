22 тысячи бутылок с паленой «омывайкой» продали в Кузбассе

Стеклоомывающую жидкость для авто с метиловым спиртом продавали в Кузбассе

Правоохранительные органы Кемеровской области завершили следствие по делу о незаконном изготовлении продукта, представлявшего серьезную угрозу для множества граждан России, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу СК Кузбасса.

Руководителю и владельцу компании предъявлены обвинения в организации нелегального производства стеклоомывающей жидкости для автомобилей. Осознавая сезонную потребность в данной продукции, предприниматели преднамеренно пошли на противозаконную махинацию.

Используя посредников из других регионов, бизнесмены приобрели токсичный метанол, способный вызвать потерю зрения или летальный исход, и применили его в качестве ключевого ингредиента своей продукции.

С 2022 года в Кузбассе произвели и распространили по всей стране свыше 22 тысяч единиц опасной «омывайки». Прибыль от этой незаконной деятельности составила более трех миллионов рублей.

Преступная схема была остановлена благодаря совместным действиям управлений экономической безопасности МВД и ФСБ по региону. Собранные доказательства позволили передать дело в судебные инстанции. Теперь решение о мере пресечения для организаторов производства, подвергших риску жизни и здоровье тысяч водителей, примет суд.

