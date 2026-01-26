22 пассажира оказались заблокированы в автобусе после ДТП под Новороссийском

Утром 26 января в районе хутора Семигорский в Краснодарском крае произошла авария с рейсовым автобусом и легковым автомобилем. В результате происшествия 22 пассажира оказались заблокированы внутри транспорта, об этом в своем Telegram-канале рассказал глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко.

Предварительно известно, что пострадавших в результате аварии с автобусом нет, но 22 человека и водитель не могут выбраться из салона транспорта, который съехал в кювет от столкновения. На место происшествия прибыли спасатели, которые помогали людям выбраться.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники МЧС РФ приняли решение эвакуировать людей из автобуса через лобовое окно. Для этого с помощью молотка они разбивали стекло и освобождали от осколков проем, через который пассажиры смогут выбраться наружу.

«Уважаемые водители! Убедительно прошу соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Помните, что безопасность на дорогах — общая ответственность, и невнимательность одного может привести к трагическим последствиям. Берегите себя и своих близких», — обратился к населению Кравченко.

