21 человек погиб из-за циклона «Шидо» во Франции

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Во Франции заявили о сотнях смертей из-за циклона «Шидо»

Как минимум 21 человек погиб из-за циклона «Шидо» во французском заморском департаменте Майотта, в стране объявят траур, пишет газета «Известия» .

После бури в критическом состоянии находятся 45 человек, еще сотни пострадали.

«Возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам погибших», — заявил префект территории Франсуа-Ксавье Бьевиль

Ураган стал сильнейшим во французском регионе Майотта за последние 90 лет.

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время отправится в регион и объявит национальный траур в связи с происходящим.