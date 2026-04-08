200-килограммовый мужчина чуть два раза не умер на унитазе в Петербурге

200-килограммовый мужчина чуть два раза не умер на унитазе в квартире на шоссе Революции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
По словам родственников, масса мужчины составляла примерно 160-170 килограмм до того, как он заболел, а после этого распух до 200 кг.
В скорую помощь позвонили родственники мужчины. У него началось кровотечение в момент сидения в туалете. Подняться самостоятельно мужчина не мог.
Доктора разместили на полу носилки и выкатили петербуржца в прихожую, однако в больницу он ехать отказался.
В тот же день вечером мужчине снова поплохело. На место происшествия выехали две бригады скорой помощи и добровольная пожарная команда «5-й караул».
Мужчину госпитализировали в городскую Мариинскую больницу.
