сегодня в 16:04

200 человек эвакуировались с производства в Москве из-за пожара

На пульт диспетчера МЧС 7 ноября поступил сигнал о пожаре в производственном здании, расположенном на Бережковской набережной. Пока спасатели ехали к месту происшествия, из помещений эвакуировались 200 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Предварительно известно, что пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного производственного здания. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС ликвидировали горение. Информации о пострадавших не поступало.

Что именно и по какой причине горело, не уточняется.

