20-летний нижегородец лишился своих сбережений при попытке заказа интимных услуг

В Нижнем Новгороде молодой человек стал жертвой мошенничества, связанного с интимными услугами, сообщает pravda-nn.ru .

20-летний житель Автозаводского района обратился в полицию, рассказав о своей проблеме. Он вел переписку с незнакомкой в мессенджере, которая предложила ему интимные услуги, запросив предоплату.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, он перевел ей 25,8 тыс. рублей, но услуги так и не были предоставлены.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.